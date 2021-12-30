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19:22 30.12.2021

Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації

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Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації в Україні на тлі загрози штаму COVID-19 "омікрон".

"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати омікрон у себе (в Україні – ІФ) у досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

 

 

Теги: #вакцинація #омікрон #рнбо
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