Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації в Україні на тлі загрози штаму COVID-19 "омікрон".

"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати омікрон у себе (в Україні – ІФ) у досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.