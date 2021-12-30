Події

07:24 30.12.2021

Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

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Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

Депутат Верховної ради України та дівчина екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політик перебуває у критичному стані.

"Після двох днів, коли не пускали нікого до Міхеіла, сьогодні керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Міхеіла Саакашвілі, і ми отримали інформацію, в якому стані він зараз перебуває. Стан критичний, він практично весь час лежить, має неврологічні напади, медичну допомоги він не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти", - заявила Ясько під час ефіру у своєму Facebook.

Як повідомлялося, громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада без погодження з родичами та адвокатами його перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.

 

 

 

Теги: #саакашвілі #стан
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