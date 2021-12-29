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14:56 29.12.2021

Детективи БЕБ викрили директора приватного підприємства на несплаті 66 млн грн податків

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Детективи БЕБ викрили директора приватного підприємства на несплаті 66 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру в несплаті податків та службовому підробленні директору приватного підприємства, яке постачало товари до однієї з мереж супермаркетів, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. Правочин укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що фактично придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів, при цьому до податкової звітності внесено неправдиві відомості.

"У результаті цього до бюджету не сплачено понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх конвертації в готівку", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Там уточнюють, що директору підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України", - додають до ОГП.

Теги: #податки #беб
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