Події

12:35 29.12.2021

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

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У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби в Донецькій області.

"28.12.2021 Маріупольська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримала інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1985 року народження, уродженця м. Запоріжжя", - зазначено в повідомленні прокуратури у Facebook.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Розглядаються також інші версії, зокрема й умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Також проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи щодо повного та неупередженого дослідження усіх обставин трагічної події.

Теги: #самогубство #контрактник
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