До Ради внесено законопроект про добровільний військовий облік для жінок

До Верховної Ради внесено законопроект про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).

Як повідомив депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, у вівторок, 28 грудня, він "вніс до парламенту законопроект №6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно".

"За винятком медиків. Співавторами стали 58 депутатів від Слуги Народу та інших фракцій. Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників з Міноборони", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Тексти законопроекту на сайті парламенту поки що не оприлюднено.