Українська делегація у ТКГ ініціює позачергове засідання групи на 29 грудня

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціює позачергове засідання у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на 29 грудня, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін.

"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – ІФ) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", - розповів Костін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

Увечері 23 грудня у штабі Операції об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.