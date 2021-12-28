Влада в Делі закриває школи, кінотеатри та спортивні комплекси через ситуацію з COVID-19

Влада Делі з вівторка посилила обмежувальні заходи через зростання захворюваності на штам "омікрон", повідомляє видання The Times of India.

Серед обмежень - тимчасове закриття шкіл та інших освітніх закладів. Роботодавцям наказано скоротити до 50% кількість працівників, які приходять до офісів, ресторани та бари також можуть заповнювати свої приміщення лише на 50%.

У Делі припинено роботу спортивних комплексів, кінотеатрів, стадіонів та басейнів. Магазини та торговельні центри, які продають не життєво важливі продукти, можуть працювати лише з 10:00 до 20:00.

Крім того, впроваджено обмеження на кількість гостей на різні заходи. Весілля та похорон можуть відвідувати не більше ніж 20 осіб.

На сьогодні в Індії підтверджено 671 випадок "омікрону", з них 63 випадки виявлено за останню добу.

За час пандемії в Індії зареєстрували понад 34,8 млн випадків коронавірусу, 480 тис. людей померли після зараження COVID-19.