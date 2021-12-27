Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України в першій половині січня: Не збираюся погоджувати із Зеленським

П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України у першій половині січня.

"У першій половині січня я точно, згідно зі своїм графіком, який не збираюся погоджувати із Зеленським, повернуся в Україну. І дам відповіді на всі питання. І з приводу державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко в інтерв'ю "5 каналу" у понеділок.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

Захист Порошенка очікує офіційної інформації з Печерського районного суду та з Офісу генпрокурора щодо подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у справі про постачання вугілля з окупованої території.

"Така інформація цілком може бути правдивою, тим паче що ці органи мовчать і своїх коментарів не дають", – сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков уточнив: "Нам поки що не відомо, чи ухвалив Печерський або інший суд рішення стосовно арешту Петра Порошенка (заочно), ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно ми знаємо, що таке рішення не ухвалювалося у присутності адвокатів Порошенка".

За його словами, якщо було подано до суду відповідне клопотання, то "його буде розглянуто в таємному режимі".

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду... Очікуємо інформації від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили наявність такого клопотання, і чекаємо, що нам своєчасно повідомлять про розгляд такого клопотання", - додав він.