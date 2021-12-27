Події

21:15 27.12.2021

Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України в першій половині січня: Не збираюся погоджувати із Зеленським

3 хв читати
Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України в першій половині січня: Не збираюся погоджувати із Зеленським

П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України у першій половині січня.

"У першій половині січня я точно, згідно зі своїм графіком, який не збираюся погоджувати із Зеленським, повернуся в Україну. І дам відповіді на всі питання. І з приводу державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко в інтерв'ю "5 каналу" у понеділок.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

Захист Порошенка очікує офіційної інформації з Печерського районного суду та з Офісу генпрокурора щодо подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у справі про постачання вугілля з окупованої території.

"Така інформація цілком може бути правдивою, тим паче що ці органи мовчать і своїх коментарів не дають", – сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков уточнив: "Нам поки що не відомо, чи ухвалив Печерський або інший суд рішення стосовно арешту Петра Порошенка (заочно), ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно ми знаємо, що таке рішення не ухвалювалося у присутності адвокатів Порошенка".

За його словами, якщо було подано до суду відповідне клопотання, то "його буде розглянуто в таємному режимі".

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду... Очікуємо інформації від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили наявність такого клопотання, і чекаємо, що нам своєчасно повідомлять про розгляд такого клопотання", - додав він.

 

 

 

Теги: #порошенко #повернення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 25.12.2021
Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

20:26 24.12.2021
Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

19:23 24.12.2021
Кличко: Дії влади стосовно Порошенка шкодять державі

Кличко: Дії влади стосовно Порошенка шкодять державі

15:25 24.12.2021
Адвокати Порошенка чекають на інформацію від суду та Офісу генпрокурора щодо клопотання про арешт Порошенка

Адвокати Порошенка чекають на інформацію від суду та Офісу генпрокурора щодо клопотання про арешт Порошенка

07:50 24.12.2021
Порошенко про заяви Путіна: Незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

Порошенко про заяви Путіна: Незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

18:17 23.12.2021
До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

14:49 23.12.2021
Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

14:26 23.12.2021
Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

11:49 23.12.2021
ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

10:52 23.12.2021
Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

У Києві створюють штаб територіальної оборони

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

В Україні за добу виявили 1 864 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 4 527 осіб, 133 померло

ОСТАННЄ

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік обсягом $768 млрд

Боррель назвав протистояння загрозам РФ одним із підсумків року

У Греції на тлі зростання захворюваності COVID-19 на 3-16 січня ще більше посилять обмеження

Авіакомпанії США скасували з Різдва понад 3 тис. рейсів через поширення "омікрону"

МОЗ Данії зафіксувало за добу рекордні 16 тис. випадків захворювань на COVID-19

Українці вже придбали понад 100 тис квитків на потяги за програмою "єПідтримка"

ДСНС попереджає про туман у Києві та області увечері 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня

У Франції планують замінити санітарні перепустки "вакцинними" з 15 січня

Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

Ніхто не забиратиме жінок до армії, військовий облік – це не призов і не військова мобілізація, пояснили в Міноборони України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА