Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов'язання щодо зустрічі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що її все ще розглядають, а формат і терміни потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року і відтоді всі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Як зазначає "Європейська правда", Україна хоче брати участь у консультаціях з безпеки Сполучених Штатів, Європейського Союзу або НАТО з Росією.

Як повідомлялося, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проекти договорів" про фактично розподіл сфер впливу в Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом і США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, зокрема приєднання України, а також інших держав.