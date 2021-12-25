Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим.

"У ці дні мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу сім'ю та нашу одну велику родину – Україну! Бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва ! Христос народився! Славімо його!", - написав глава держави на своєму Telegram-каналі в суботу вранці.