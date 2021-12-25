Події

08:37 25.12.2021

У Києві та області у суботу очікується поривчастий вітер, оголошено І рівень небезпеки

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У Києві та області у суботу очікується поривчастий вітер, оголошено І рівень небезпеки

У суботу, 25 грудня, в українській столиці та області очікується поривчастий вітер, у зв'язку з чим оголошено І (жовтий) рівень небезпеки, повідомляє прес-служба ДСНС.

"Найближчою годиною із збереженням до кінця дня 25 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (і I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.

 

 

Теги: #погода #попередження #київ
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