Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку та Кузьменко, обвинуваченим у "справі Шеремета"

Шевченківський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваним у вбивстві журналістам Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

"Суд визначив клопотання прокурора про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити обвинуваченому Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби, заборонивши залишати місце проживання… з 23:00 д 6:00. Термін дії запобіжного заходу - два місяці, до 24 лютого 2022 року", - йдеться в ухвалі суду, оголошеній у п'ятницю.

Суд поклав на Антоненка процесуальні зобов'язання, а також продовжив до 24 лютого нічний домашній арешт іншій обвинуваченій - Юлії Кузьменко.

Крім того, суд продовжив термін дії зобов'язань, покладених на обвинувачену Яну Дугарь.

Наступне судове засідання у справі призначено на 21 січня 2022 року.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня 2020 року Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебувала під цілодобовим домашнім арештом, потім суд його замінив на нічний домашній арешт. На Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав у силі запобіжний захід для Антоненка у вигляді тримання під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

Суд присяжних на сьогодні перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.