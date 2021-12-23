Система електронного обліку деревини тепер обов'язкова для всіх лісокористувачів

Вся деревина, яка не потраплятиме до системи електронного обліку деревини (ЕОД), вважатиметься незаконною у зв'язку з ухваленням інструкції щодо ЕОД, повідомила прес-служба Держлісагентства у четвер.

Відповідно до прес-релізу, відповідну інструкцію щодо ЕОД затверджено наказом Мінприроди та зареєстровано Мін'юстом. Електронний облік деревини - це програма для моніторингу заготовленої та реалізованої деревини.

"Затягування ухвалення інструкції щодо ЕОД тривало понад півтора року, оскільки ухвалення документа було вкрай невигідним учасникам тіньового ринку. Тепер ми виведемо з тіні ті процеси, які відбуваються на третині площ українських лісів", - наведено у повідомленні слова заступника голови Держлісагентства з цифрового розвитку Віктора Смаля.

Держлісагентство роз'яснило роботу ЕОД: на деревину, що заготовляється, набивається спеціальна бирка, в якій зашифрована інформація про характеристики деревини та місце заготівлі. Під час переміщення деревини далі на склад прикріплюється товарно-транспортна накладна, де міститься інформація про перевезення. Уся інформація потрапляє до ЕОД.

"Отже, можна порівняти, скільки деревини було заготовлено та скільки реалізовано. Деревина, яка не потрапила до системи, вважається незаконною", - зазначається у прес-релізі.

За словами Смаля, донедавна системою е-обліку деревини користувалися виключно держпідприємства, які перебувають у віданні Держлісагентства, в юрисдикції якого перебуває 73% площ українських лісів, а інформація про інші ліси в ЕОД була відсутня. Тоді як ухвалення інструкції щодо ЕОД на практиці означає, що її використання обов'язкове для 100% лісокористувачів та власників лісів, всі обсяги заготовленої та реалізованої деревини мають бути відображені у системі, уточнили у Держлісагентстві. Дія електронної товаротранспортної накладної поширена на всіх лісокористувачів.