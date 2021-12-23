Події

14:35 23.12.2021

Лоукостер Ryanair скоротив кількість січневих рейсів із Харкова, Одеси, Львова та Києва до країн ЄС

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Лоукостер Ryanair скоротив кількість січневих рейсів із Харкова, Одеси, Львова та Києва до країн ЄС

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вирішила скоротити кількість січневих рейсів за 17 маршрутами у зимовому розкладі польотів із України, відповідна інформація зазначена у системі бронювання авіаперевізника.

Зокрема, Ryanair скасувала виконання рейсів за такими маршрутами:

Київ – Бидгощ із 12 до 31 січня

Київ – Мальта із 11 до 31 січня

Львів – Барі із 12 до 31 січня

Львів – Палермо із 11 до 31 січня

Львів – Піза із 11 до 31 січня

Львів – Турин із 10 до 31 січня

Львів – Манчестер із 10 до 31 січня

Львів – Братислава із 10 до 31 січня

Харків – Вільнюс із 9 до 31 січня

Харків – Варшава (Модлін) із 9 до 31 січня

Харків – Краків із 7 до 31 січня

Харків – Познань із 6 до 31 січня

Харків – Будапешт із 6 до 31 січня

Харків – Мілан (Бергамо) із 8 до 31 січня

Одеса – Катовіце із 11 до 31 січня

Одеса – Барселона із 11 до 31 січня

Одеса – Болонья із 11 до 31 січня.

Як повідомлялося, раніше угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків із України у зимовому розкладі у зв'язку із наявним попитом на них.

Теги: #авіарейси #ryanair
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