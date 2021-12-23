Лоукостер Ryanair скоротив кількість січневих рейсів із Харкова, Одеси, Львова та Києва до країн ЄС
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вирішила скоротити кількість січневих рейсів за 17 маршрутами у зимовому розкладі польотів із України, відповідна інформація зазначена у системі бронювання авіаперевізника.
Зокрема, Ryanair скасувала виконання рейсів за такими маршрутами:
Київ – Бидгощ із 12 до 31 січня
Київ – Мальта із 11 до 31 січня
Львів – Барі із 12 до 31 січня
Львів – Палермо із 11 до 31 січня
Львів – Піза із 11 до 31 січня
Львів – Турин із 10 до 31 січня
Львів – Манчестер із 10 до 31 січня
Львів – Братислава із 10 до 31 січня
Харків – Вільнюс із 9 до 31 січня
Харків – Варшава (Модлін) із 9 до 31 січня
Харків – Краків із 7 до 31 січня
Харків – Познань із 6 до 31 січня
Харків – Будапешт із 6 до 31 січня
Харків – Мілан (Бергамо) із 8 до 31 січня
Одеса – Катовіце із 11 до 31 січня
Одеса – Барселона із 11 до 31 січня
Одеса – Болонья із 11 до 31 січня.
Як повідомлялося, раніше угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків із України у зимовому розкладі у зв'язку із наявним попитом на них.