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10:52 23.12.2021

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

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Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка прибули у четвер до Державного бюро розслідувань (ДБР) для "діалогу з процесуальними опонентами" через виклик Порошенка для процесуальних дій до слідчого після повідомлення про підозру у справі щодо постачання вугілля з окупованої території.

"Порядок денний, який розрекламували певні джерела в Офісі генпрокурора на 23 грудня, не має юридичної сили. Тобто ніхто не зобов'язував Порошенка з'являтися на допит або будь-які слідчі дії", - сказав адвокат Ілля Новіков журналістам у четвер у Києві.

Він наголосив: "Ми прийшли, щоб розпочати діалог із нашими процесуальними опонентами… Не знаю, якою буде реакція пана Бондаренка, до якого формально викликали п'ятого президента… поставимо йому декілька запитань дуже простих".

"Вони розраховували на win-win ситуацію: або Порошенко з'являється і вони влаштовують йому шоу в наручниках, або він не з'являться і вони кажуть: "Яка сумна подія, ми втрачаємо віру в людей", - додав Новіков.

За його словами, українці побачили, що "підозра складається із невстановленого часу, невстановленого способу, невстановлених осіб".

"Головною ідеєю була підтримка ЛНР та ДНР... за реакцією суспільства видно, що в це ніхто не вірить", - сказав адвокат.

За словами адвоката Ігоря Голованя, в порядку денному не зазначено, на які саме процесуальні дії було викликано Порошенка, сам порядок денний не має юридичної сили, оскільки був виписаний із порушенням термінів - 20 грудня на 23 грудня.

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов у свою чергу повідомив, що парламентарі прийшли з адвокатами до ДБР для того, щоб зустрітися з керівництвом бюро та зареєструвати заяву про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським.

"Реальний злочин, на відміну від фейкової підозри, яку намагаються вручити п'ятому президенту, вчиняють саме зараз, коли майже знищено енергетичну незалежність України", - сказав Герасимов.

Аналогічні заяви, за його словами, буде подано до СБУ та Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, Державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від РФ та терористичних організацій, що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності.

У бюро повідомили, що у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, тобто направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич повідомив, що Порошенка викликано до ДБР на 23 грудня 2021 року для проведення різноманітних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського".

Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Теги: #дбр #адвокати #порошенко
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