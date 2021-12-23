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07:12 23.12.2021

У США дозволили використання таблеток Pfizer для лікування COVID-19

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У США дозволили використання таблеток Pfizer для лікування COVID-19

Американський регулятор дозволив використання пігулок від коронавірусу COVID-19 компанії Pfizer, які американці зможуть приймати вдома, щоб запобігти найгіршим наслідкам захворювання, повідомляє в середу агентство Associated Press.

"Це рішення дає новий інструмент боротьби з COVID-19 у критичний момент пандемії, під час появи нових штамів, і обіцяє зробити лікування більш доступним для пацієнтів з високим ризиком виникнення тяжкої форми перебігу COVID-19", - йдеться у заяві представниці відділу оцінки та дослідження препаратів Управління з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) Патриції Каваццоні.

Ліки Paxlovid стануть першою таблеткою від COVID-19, дозволеною в США. Всі інші ліки, що отримали наразі дозвіл, вимагають внутрішньовенного введення або ін'єкції.

FDA дозволило використання таблетки Pfizer для дорослих та дітей з 12 років, які склали позитивний тест на коронавірус. Також ліки можуть приймати люди похилого віку, люди з ожирінням та хворобами серця.

"Ефективність висока, побічних ефектів майже немає, і вони (ліки - ІФ) у формі таблетки. Попадання за всіма пунктами. Перед нами зниження ризику госпіталізації та смерті у групах ризику на 90% - це неймовірно", - розповів доктор Грегорі Поланд із клініки Мейо, одного з найбільших медичних центрів.

Уряд США погодився закупити достатню кількість Paxlovid, щоб забезпечити ним 10 млн людей, зазначає агентство.

Також найближчим часом очікується дозвіл на використання таблетки компанії Merck. Таблетки Pfizer і Merck повинні бути ефективні проти штаму "омікрон", оскільки вони не націлені на S-білок, де перебуває більшість тривожних мутацій штаму, пише AP.

 

 

Теги: #коронавірус #сша #дозвіл #ліки
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