Адвокат Порошенка викликає свідками у справі про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу та Веніславського

Адвокат п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках президента Володимира Зеленського, нардепів Давида Арахамію, Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, а також віце-прем'єра Ірину Верещук.

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит як свідків у так званій вугільній справі (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебо відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", - написав Головань у Facebook.

Він попросив слідчих у справі допитати чинного президента України Володимира Зеленського, голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, а також народних депутатів із монобільшості Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, заздалегідь попередивши їх про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно прийдуть до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи", - підсумував Головань.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, Державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від РФ та терористичних організацій, що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності.

У бюро повідомили, що у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, тобто направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич повідомив, що Порошенка викликано до ДБР на 23 грудня 2021 року для проведення різноманітних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського".

Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.