Події

18:26 22.12.2021

Адвокат Порошенка викликає свідками у справі про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу та Веніславського

2 хв читати

Адвокат п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках президента Володимира Зеленського, нардепів Давида Арахамію, Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, а також віце-прем'єра Ірину Верещук.

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит як свідків у так званій вугільній справі (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебо відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", - написав Головань у Facebook.

Він попросив слідчих у справі допитати чинного президента України Володимира Зеленського, голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, а також народних депутатів із монобільшості Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, заздалегідь попередивши їх про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно прийдуть до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи", - підсумував Головань.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, Державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від РФ та терористичних організацій, що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності.

У бюро повідомили, що у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, тобто направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич повідомив, що Порошенка викликано до ДБР на 23 грудня 2021 року для проведення різноманітних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського".

Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Теги: #адвокат #свідки #порошенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 21.12.2021
Арахамія назвав очікуваною підозру Порошенку у держзраді

Арахамія назвав очікуваною підозру Порошенку у держзраді

18:33 21.12.2021
Зеленський впевнений, що підозра Порошенку в держзраді на ситуацію всередині України не вплине

Зеленський впевнений, що підозра Порошенку в держзраді на ситуацію всередині України не вплине

15:46 21.12.2021
Посольство США: Важливо, щоб процес та результат справи проти Порошенка ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах

Посольство США: Важливо, щоб процес та результат справи проти Порошенка ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах

15:03 21.12.2021
Посол Великої Британії: Уважно стежу за висунутими проти Порошенка обвинуваченнями, важливо, щоб справу розглянули незалежно та неупереджено

Посол Великої Британії: Уважно стежу за висунутими проти Порошенка обвинуваченнями, важливо, щоб справу розглянули незалежно та неупереджено

11:42 21.12.2021
Порошенко заявляє, що повернеться до України у першій половині січня

Порошенко заявляє, що повернеться до України у першій половині січня

07:43 21.12.2021
Корнієнко про підозру Порошенку у держзраді: Потрібно виконувати процесуальні дії відповідно до слідства

Корнієнко про підозру Порошенку у держзраді: Потрібно виконувати процесуальні дії відповідно до слідства

07:19 21.12.2021
Шмигаль про підозру Порошенку: Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу

Шмигаль про підозру Порошенку: Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу

18:36 20.12.2021
Адвокат Порошенка вважає незаконною підозру п'ятому президентові в держзраді

Адвокат Порошенка вважає незаконною підозру п'ятому президентові в держзраді

18:08 20.12.2021
Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

17:45 20.12.2021
Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

ОСТАННЄ

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали метадон у Києві та Одесі

Влада Італії готує нові коронавірусні обмеження

Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА