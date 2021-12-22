На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі з початку середи, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні у Facebook.