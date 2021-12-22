Події

17:22 22.12.2021

На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

1 хв читати
На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі з початку середи, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Теги: #оос #ситуацiя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 22.12.2021
За добу російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, поранено українського військовослужбовця

За добу російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, поранено українського військовослужбовця

07:21 21.12.2021
На Донбасі трьох українських військовослужбовців травмовано в результаті ворожих дій противника

На Донбасі трьох українських військовослужбовців травмовано в результаті ворожих дій противника

12:13 20.12.2021
Двоє військовослужбовців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі – штаб ООС

Двоє військовослужбовців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі – штаб ООС

07:21 20.12.2021
За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

19:09 19.12.2021
На Донбасі з півночі було тихо

На Донбасі з півночі було тихо

07:48 19.12.2021
За добу російські найманці вісім разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

За добу російські найманці вісім разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

19:03 18.12.2021
Російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим тиші

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим тиші

07:25 18.12.2021
Минулої доби зафіксовано 4 порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби зафіксовано 4 порушення режиму тиші на Донбасі

07:21 17.12.2021
З початку доби російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші, загинув один боєць ЗС України, ще одного поранено

З початку доби російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші, загинув один боєць ЗС України, ще одного поранено

17:29 16.12.2021
Російські найманці чотири рази порушили режиму припинення вогню, поранений боєць ЗСУ

Російські найманці чотири рази порушили режиму припинення вогню, поранений боєць ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

ОСТАННЄ

Фінляндія посилює коронавірусні обмеження

У Великій Британії вперше зареєстрували понад 100 тис. випадків COVID-19 за добу

Харківська поліція затримала чоловіка, який залишив коробку з "бомбою" у вестибюлі метро

Посли G7 розчаровані, що конкурсна комісія з обрання керівника САП не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів

Адвокат Порошенка викликає свідками у справі про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу та Веніславського

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА