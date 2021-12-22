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14:46 22.12.2021

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

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Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що 122 тис. російських військових перебувають у 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

"Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - сказав Данілов на брифінгу в другий день щорічної конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Секретар РНБО наголосив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, неспокійна, проте РНБО і президент України тримають її на контролі.

"У разі загострення ситуації - це (напад РФ на Україну - ІФ) не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відслідковуємо", - заявив він.

Данілов також додав, що завдяки президентському законопроекту про "Національний спротив", який набуде чинності 1 січня 2022 року, в України з'являються додаткові ресурси щодо відсічі агресору.

Теги: #кордон #рнбо #данілов
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