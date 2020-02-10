Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції з опівночі

Незаконні збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України з початку поточної доби, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook у понеділок.

"Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

По два обстріли припали на райони відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ", при цьому ділянки розведення сил і засобів під вогонь не потрапили.