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15:00 17.12.2018

Адвокати військовополонених українських моряків мають намір зустрітися зі своїми підзахисними до кінця року - Полозов

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Адвокати військовополонених українських моряків мають намір зустрітися зі своїми підзахисними до кінця року - Полозов

Адвокати військовополонених українських моряків у Росії до кінця року зустрінуться зі своїми підзахисним, і немає сумнівів, що всі моряки визнають себе військовополоненими, наголошує керівник групи адвокатів Микола Полозов.

"До Нового року за графіком слідчих дій всі адвокати побачаться зі своїми підзахисними", - сказав М.Полозов на прес-конференції в понеділок у Києві.

Він висловив переконання у тому, що, як і 8 моряків, які вже визнали себе військовополоненими, інші також визнають себе в цьому статусі.

"Лише зберігаючи спільну позицію, у моряків є всі шанси... Слідство намагатиметься їх посварити...Команда адвокатів намагатиметься утримати моряків від цих дій", - наголосив адвокат.

За словами М.Полозова, спілкування адвокатів з підзахисними відбувається у слідчому управлінні ФСБ.

Він також повідомив, що з високою ймовірністю в січні 2019 року слідство і запобіжний захід будуть продовжені.

Теги: #моряки #азовське_море #полозов
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