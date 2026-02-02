Інтерфакс-Україна
22:12 02.02.2026

Американський бабак Філ передбачив продовження зими

Відомий бабак на прізвисько Філ з американського міста Панксатоні в Пенсільванії передбачив жителям США ще шість тижнів зими, повідомили в понеділок американські ЗМІ.

За традицією, якщо 2 лютого бабак, виходячи з нірки, помічає свою тінь, то в найближчі шість тижнів американців чекає холодна погода. Саме так і сталося на святкуванні Дня бабака. Якби звірок не побачив свою тінь, то згідно з прикметою, в США настала б рання весна.

На церемонії з нагоди Дня бабака поблизу місця проживання бабака Філа зібралися близько 30 тис. глядачів.

Одночасно американські ЗМІ зазначають, що бабак далеко не завжди вірно передбачає погоду. Наголошується, що за останні 20 років прогнози бабака збулися приблизно в 35% випадків.

Традицію "Дня бабака" в Панксатоні підтримують члени організації "Близьке коло". Вони збираються в лісі Гобблерз-Ноб, одягнувши чорні пальта і циліндри. Сурка виймають з імпровізованої нори, після чого, як стверджують в "Близькому колі", він повідомляє голові організації, чи буде зима довгою або ж скоро настане весна. Голова організації потім визначає, який з двох сувоїв з передбаченнями, що лежать перед ним, зачитати.

Вперше День бабака в Панксатоні офіційно відзначили 2 лютого 1887 року, а за рік до цього автор місцевої газети "Спірит" Клаймер Фріс опублікував замітку, в якій оголошував 2 лютого Днем бабака. Традиція стала відома на весь світ завдяки фільму "День бабака" режисера Гарольда Реміса, що вийшов у 1993 році.

Вважається, що Філ займається передбаченнями від самого першого святкування "Дня бабака" завдяки тому, що п'є "еліксир життя".

