Інтерфакс-Україна
Події
16:44 02.12.2025

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

1 хв читати
У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська та американська делегації у Женеві та Флориди напрацювали 20 пунктів плану, над деякими речами ще треба попрацювати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Ірландії сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах в Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив", - Сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

Президент зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб закінчити війну.

"Це наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну. А не просто отримати паузу в бойових діях", - зауважив він.

Глава Української держави наголосив на необхідності достойного миру.

Теги: #план #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 02.12.2025
Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

17:03 02.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

16:59 02.12.2025
Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

16:58 02.12.2025
Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

16:45 02.12.2025
Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

16:42 02.12.2025
Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

15:50 02.12.2025
Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

14:48 02.12.2025
Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

12:50 02.12.2025
Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

07:38 02.12.2025
Особи без офіційних посад долучені до роботи над мирними пропозиціями щодо України - ЗМІ

Особи без офіційних посад долучені до роботи над мирними пропозиціями щодо України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія відкрита для участі у підтримці миру та моніторингу в Україні – Мартін

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА