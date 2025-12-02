У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

Українська та американська делегації у Женеві та Флориди напрацювали 20 пунктів плану, над деякими речами ще треба попрацювати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Ірландії сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах в Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив", - Сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

Президент зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб закінчити війну.

"Це наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну. А не просто отримати паузу в бойових діях", - зауважив він.

Глава Української держави наголосив на необхідності достойного миру.