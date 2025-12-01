Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським про зусилля з припинення війни.

"Ми повинні ще більше посилити тиск на Росію та продовжувати всіляко підтримувати Україну. Разом з кількома європейськими партнерами ми говорили з президентом Володимиром Зеленським про мирні переговори. Важливо, щоб Європа відігравала в цьому активну роль: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців", - написав Схооф у соцмережі Х у понеділок.

Він наголосив, що у короткостроковій перспективі Україні потрібна значно більша підтримка проти масованих російських атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. Тому, як зазначив глава уряду, Нідерланди виділяють додаткові 250 мільйонів євро на таку зброю, як засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для F-16, які терміново потрібні Україні.

"Україна та Нідерланди також спільно вироблятимуть безпілотники для підвищення стійкості та безпеки. Ми не залишимо Україну напризволяще", - заявив він.

Раніше у понеділок міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги в рамках ініціативи PURL в розмірі EUR250 млн для підсилення протиповітряної оборони України.