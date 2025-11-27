Інтерфакс-Україна
Події
15:09 27.11.2025

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора (ОГП) та Служба безпеки України (СБУ) скерували до суду справу народного депутата Федора Христенка, повідомляє Центр протидії корупції.

"Нагадаємо, Христенко – саме той депутат, якого раніше загадковим чином правоохоронці викрали з Обʼєднаних Арабських Еміратів та привезли до України. Христенку повідомили про підозру 21 липня, у той же день, коли правоохоронці провели десятки обшуків у представників НАБУ, чим розпочали атаку на антикорупційні органи. Тобто від часу початку справи до направлення її до суду минуло менше ніж п’ять місяців", - зазначається в повідомленні.

У ЦПК вважають, що таке швидке направлення справи до суду може свідчити про те, що ОГП та СБУ уклали угоду про визнання винуватості з нардепом Христенком. Це підтверджують і джерела ЦПК у правоохоронних органах.

Раніше ЗМІ вже писали, що доставити Христенка до України з ОАЕ вдалося саме завдяки тому, що в СБУ та ОГП планували змусити його надати свідчення проти детективів НАБУ.

Як повідомлялося, Христиненка було оголошено в розшук 21 липня. Йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

