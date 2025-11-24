Інтерфакс-Україна
Події
18:35 24.11.2025

Каллас скликає позачергове неформальне засідання Ради ЄС з питань закордонних справ через ситуацію з "мирним планом" для України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики оборони Кая Каллас скликає позачергове неформальне засідання Ради ЄС з питань закордонних справ через ситуацію навколо майбутнього мирного плану для України, поштовхом для обговорення якого стала пропозиція президента США Дональда Трампа.

Про те, що неформальне засідання скликане на 26 листопада, агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслжбі Каллас.

"Високий представник, віце-президент Європейської комісії скликає неформальну зустріч Ради із зовнішніх справ у середу, 26 листопада", - сказали в пресслужбі.

