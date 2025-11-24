Україна та союзники застерігають США від "поспішних дій" у припинення війни – ЗМІ

Заступник керивніка Офісу президента України Ігор Брусило заявив, що будь-які обговорення територіальних питань, які є ключовими для потенційного врегулювання війни, ймовірно, будуть розглянуті на зустрічі президентів України та США, повідомляє у понеділок агентство Bloomberg.

Він також зазначив, що членство країни в НАТО не було виключено з обговорення — і "є одним із положень, які можуть стати гарантією безпеки для України".

За інформацією, українські та американські переговорники підготували в Швейцарії оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир, при чому обговорення продемонстрували "значний прогрес у зближенні позицій та чіткому визначенні наступних кроків.

"Це ще не кінець", – сказав Брусило. "Головне – у деталях", - додав він.

Україна має переконатися, "що інша сторона приймає всі позиції, які наша делегація їм представила", – сказав він. "Ми не можемо просто вибирати або виривати деякі положення і говорити, що це для нас прийнятно, а це – ні".

Переговори на робочому рівні триватимуть і в найближчі дні, зазначив Брусило. Запропонований Трампом термін до 27 листопада для забезпечення підтримки України щодо цього плану не є остаточним і може бути перенесений на наступний тиждень.

Як пише агенція, європейські чиновники висловили оптимізм з приводу того, що в останній версії проекту тексту більше не згадується план про використання близько $100 млрд заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення країни, за словами осіб, обізнаних з цим питанням.

Вони також висловили оптимізм щодо того, що адміністрація Трампа співпрацює з Європою після того, як початковий план застав союзників Києва зненацька.

У неділю ввечері радники з питань національної безпеки досягли значного прогресу в скороченні початкового плану до меншого переліку ключових пунктів, щоб якомога швидше досягти перемир'я, повідомив джерело, знайоме з цим питанням. Інші пункти були виключені на даний момент і будуть розглянуті в окремих документах для подальших переговорів, зазначило джерело.

"Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв'яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують грунт для зустрічі, на якій вони остаточно узгодять цю ідею", – сказав Брусило. Що стосується членства в НАТО, "для України це питання не зняте з порядку денного повністю".

Як повідомлялось, минулої неділі в Женеві відбулася зустріч делегацій США і України, а також представників Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Потім держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зберігаються розбіжності щодо плану завершення війни, проте вони не є непереборними, і сторони продовжать роботу.

За словами Рубіо, підготовлений Вашингтоном план може змінюватися залежно від ходу консультацій, конкретного дедлайну для прийняття немає. При цьому держсекретар розраховує, що сторони приймуть рішення найближчим часом

За повідомленнями російських ЗМІ, Москва отримала від Вашингтона текст плану щодо врегулювання війни в Україні.

Financial Times і The Washington Post з посиланням на джерела пишуть, шо мирний план Трампа скоротили з 28 до 19 пунктів після консультацій у неділю в Женеві.

"Проект плану США щодо завершення війни в Україні скоротився з 28 до 19 пунктів до понеділка після напружених зустрічей у Женеві між провідними українськими та американськими переговірниками", - пише зокрема The Washington Post. При цьому не вказує, що саме виключено з плану.

Співрозмовник газети пояснив, що "остаточна кількість пунктів ще не була узгоджена".

Газета зазначає, що в основі чернетки угоди, як і раніше, лежать початкові американські ідеї, а не європейські контрпропозиції.

За даними видання, у зв'язку з женевськими переговорами представники ЄС, "які побоюються опинитися осторонь переговорів", працювали в рамках 28-пунктного плану, а не пропонували новий документ, "щоб не дратувати американців".