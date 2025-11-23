Інтерфакс-Україна
Події
17:07 23.11.2025

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися за минулу добу в місті Покровськ Донецької області та в районі села Даченське Покровської міської громади неподалік, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у неділю.

"Ворог просунувся у Покровську та поблизу Даченського", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

Про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться. Даченське вже тривалий час окуповане, Покровськ частково контролюється ворогом, але більша частина міста у "сірій зоні".

Згідно мап DeepState, станом на неділю, порівняно з ранком суботи, площа контролю російських окупантів на покровському напрямку зросла на 4,09 кв км, тоді як "сіра зона" зменшилася на 1,32 кв км.

На інших ділянках фронту від суботи без змін. Це різко контрастує з позаминулою добою, коли окупанти спромоглися захопити, крім неповних 2 кв км на покровському напрямку, ще понад 7 кв км на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та понад 26 кв км на харківському напрямку в районі селища Мілове за рахунок закріплення в "сірій зоні".

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,4 кв. км щодоби, що було на 66% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,15 кв. км.

Теги: #deepstate

