Події
15:05 22.11.2025

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботньому зверненні розповів про консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни.

Він нагадав, що підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. "Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", - заявив президент.

Як повідомив раніше у суботу секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, цими днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - написав він у фейсбуці у суботу.

Президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

Теги: #війна #зеленський

