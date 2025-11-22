У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У сел. Орілька Лозівської громади постраждав 50-річний чоловік, у сел. Панютине Лозівської громади постраждав 61-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі області пошкоджено нежитлову будівлю, у Лозівському районі - цивільне підприємство та електромережі, у Чугуївському - приватний будинок і 2 автомобілі.