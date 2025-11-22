Інтерфакс-Україна
Події
11:10 22.11.2025

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

1 хв читати
У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У сел. Орілька Лозівської громади постраждав 50-річний чоловік, у сел. Панютине Лозівської громади постраждав 61-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі області пошкоджено нежитлову будівлю, у Лозівському районі - цивільне підприємство та електромережі, у Чугуївському - приватний будинок і 2 автомобілі.

Теги: #атака_рф #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 22.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

12:41 21.11.2025
У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

11:20 21.11.2025
РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

15:03 20.11.2025
Мирний житель загинув через ворожий авіаудар у Харківській області

Мирний житель загинув через ворожий авіаудар у Харківській області

13:39 20.11.2025
Російська атака знищила медичний склад БФ Nova Ukraine у Львові

Російська атака знищила медичний склад БФ Nova Ukraine у Львові

19:51 19.11.2025
Боєць полку поліції особливого призначення загинув на околицях Куп’янська внаслідок удару ворожого БпЛА

Боєць полку поліції особливого призначення загинув на околицях Куп’янська внаслідок удару ворожого БпЛА

07:31 19.11.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 36

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 36

09:06 18.11.2025
Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

08:58 18.11.2025
Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

14:34 17.11.2025
Електропостачання відновлено в усій Ізюмській громаді за винятком одного села - МВА

Електропостачання відновлено в усій Ізюмській громаді за винятком одного села - МВА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА