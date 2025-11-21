Інтерфакс-Україна
Події
11:56 21.11.2025

Окупанти просунулися у Покровську та в районі, мають успіх у Запорізькій області - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська просунулися у Покровську (Донецька обл.), Степногірську (Запорізька обл.) та поблизу Володимирівки та Шахового (обидва – Шахівська сільська громада Покровського р-ну Донецької обл.), повідомив OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську, Степногірську, поблизу Володимирівки та Шахового", - йдеться у повідомленні OSINT-проєкту у телеграм-каналі у п"ятницю.

Як повідомлялося раніше у цей день, Сили оборони України утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. У ЗСУ розповіли, що російське командування вже задіяло у смузі відповідальності корпусу оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії РФ.

20 листопада російські окупанти взяли під контроль село Веселе Запоорізької області, а також просунулися в районі сусіднього села Затишшя та села Борівська Андріївка Харківської області.

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,4 кв. км щодоби, що було на 66% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,15 кв. км.

