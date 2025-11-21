Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Як повідомила Свириденко в телеграм-каналі, отримати виплату можуть: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

"Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України", - розповіла прем'єр.

За її словами, кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на "Дія.Картку", а далі їх можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності додали, що подати заяву на додаткову підтримку можна буде до 17 грудня.

Очікується, що цього року таку одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян, в бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимовапідтримка".

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимовапідтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.