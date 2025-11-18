Інтерфакс-Україна
Події
00:19 18.11.2025

Полковник Манько заявив про стабілізацію на трьох напрямках, зокрема – Гуляйпільському

00:19 18.11.2025

начальник Управління Штурмових військ Збройних сил України, полковник Валентин Манько заявив про стабілізацію ситуації на Гуляйпільському, Олександрівському та Новопавлівському напрямках. Про це Манько написав у супровідному до власного відео тексті у соцмережі Facebook увечері понеділка.

"17.11.2025 звіт штурмовиків, по : Гуляйпільському напрямку, Олександрівському, Новопавлівському напрямкам. Ситуація на сьогодні стабілізована. Просування ворога максимум унеможливлене. Слава штурмовикам! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написав Манько у Facebook.

Як повідомлялося напередодні цілком відмінну оцінку ситуації дав волонтер Сергій Стерненко, який опублікував у своєму профілі на платформі X повідомлення журналістки Ан Жюлак, яка посилаючись на інформацію від Deep state та командирів підрозділів повідомила про успішні просування ворога, зокрема – про висадку десанту у Новопавлівці.

"На жаль, все майже так і є. Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це ще дуже дипломатична оцінка", - прокоментував допис журналістки Стерненко на X у неділю.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1BiVrzbBGn/

Теги: #ворог #запорізька #стримування

