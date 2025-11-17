Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

Російські окупанти обстріляли за добу Херсон, місто Берислав, а також 14 сіл та селищ Херсонської області, загинув один мирний мешканець, ще 11 дістали поранення, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 понеділка.

"Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу споруду, карети швидкої допомоги, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, протягом доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували, крім Херсона і Берислава, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Львове, Веселе та Козацьке.