Інтерфакс-Україна
Події
09:28 17.11.2025

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

1 хв читати
Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

Російські окупанти обстріляли за добу Херсон, місто Берислав, а також 14 сіл та селищ Херсонської області, загинув один мирний мешканець, ще 11 дістали поранення, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 понеділка.

"Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу споруду, карети швидкої допомоги, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 -  дістали поранення", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, протягом доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували, крім Херсона і Берислава, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Львове, Веселе та Козацьке.

Теги: #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 14.11.2025
На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

08:56 12.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

17:46 09.11.2025
На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

17:53 08.11.2025
На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

12:33 08.11.2025
Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

17:49 07.11.2025
Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

08:35 07.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

08:32 05.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

ВАЖЛИВЕ

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

ОСТАННЄ

Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА