05:37 17.11.2025

Найбільший порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти після української атаки

Найбільший нафтовий порт Росії, Новоросійськ, вже відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс", повідомляє Reuters.

Джерела видання повідомили, що 17 листопада Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти. Під завантаженням стоять танкери російського "тіньового флоту" - Arlan класу Suezmax та Rodos класу Aframax.

Також джерела зазначили, що атака України на Новоросійськ пошкодила два нафтові причали. Удар України по Новоросійську став найруйнівнішою атакою на інфраструктуру експорту нафти росіян у Чорному морі.

"На Новоросійськ припадає близько п'ятої частини експорту російської сирої нафти, і тривале припинення роботи змусило закрити нафтові свердловини у Західному Сибіру, ​​що значно зменшило б обсяг нафти, що постачається на світові ринки другим за величиною експортером у світі", - зазначає видання.

Загальний обсяг денного нафтового експорту з Новоросійська через "Шесхаріс" складає 766 тисяч барелів на день, загалом у жовтні через російський порт було імпортовано 1,794 млн тонн нафти та нафтопродуктів.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-novorossiysk-port-resumes-oil-loadings-sources-say-lseg-data-shows-2025-11-16/?taid=691a26444a596c0001ce8c38&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitterhttps://t.me/ukrainian_navy/17657

