Інтерфакс-Україна
Події
22:29 16.11.2025

Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися до Новопавлівки

1 хв читати

Українські військові зупинили спробу російської армії прорватися до Новопавлівка Донецької області, повідомила 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

У бригаді заявляють: усі ворожі групи знешкоджені. Зокрема, 15 загарбників ліквідовані, ще двоє узяті в полон.

"59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок", – зазначають військові.

Джерело: facebook.com/reel/3141586419346259/

Теги: #ворог #донецька #стримування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:59 16.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

00:38 15.11.2025
Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

04:12 14.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

22:10 12.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

22:22 10.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак - Генштаб

06:45 10.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

22:13 09.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

02:29 09.11.2025
У Костянтинівці ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії з іноземними журналістами, обійшлося без постраждалих

У Костянтинівці ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії з іноземними журналістами, обійшлося без постраждалих

20:27 08.11.2025
Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

22:41 05.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

ОСТАННЄ

Балаклійська та Ізюмська громади Харківщини залишилися без світла

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, майже 200 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 117 особи на покровському напрямку - Генштаб

Частина Ізюмської громади Харківської області знеструмлена

Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Сибіга подякував Папі Римському Леву XIV за його молитви за Україну

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА