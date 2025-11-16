Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися до Новопавлівки

Українські військові зупинили спробу російської армії прорватися до Новопавлівка Донецької області, повідомила 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

У бригаді заявляють: усі ворожі групи знешкоджені. Зокрема, 15 загарбників ліквідовані, ще двоє узяті в полон.

"59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок", – зазначають військові.

Джерело: facebook.com/reel/3141586419346259/