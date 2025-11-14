Інтерфакс-Україна
13:45 14.11.2025

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок російського удару біля ринку в місті Чорноморськ загинули 2 людини, ще 10 постраждали, в тому числі дитина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На місці спалахнула пожежа. Знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували займання. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.

Раніше було відомо про двох загиблих і сімох поранених.

Теги: #одещина #дснс #обстріл

