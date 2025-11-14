13:45 14.11.2025
Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Внаслідок російського удару біля ринку в місті Чорноморськ загинули 2 людини, ще 10 постраждали, в тому числі дитина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"На місці спалахнула пожежа. Знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що рятувальники ліквідували займання. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.
Раніше було відомо про двох загиблих і сімох поранених.