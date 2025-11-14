Інтерфакс-Україна
11:02 14.11.2025

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Наприкінці минулої та на початку поточної доби РФ завдала ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в телеграм, у кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів", - зазначає "Укренерго".

Як повідомлялося у четвер увечері, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів країни до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг з максимальним обсягом обмежень у вечірні години та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Враховуючи наслідки російських обстрілів, "Укренерго" закликає обмежити користування потужними електроприладами та перенести сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00 або на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше – після 22:00.

"Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень", - пояснює НЕК.

Теги: #знеструмлення #укренерго #обстріл

