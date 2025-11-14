У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула одна людина, щонайменше 24 отримали поранення, понад 40 осіб врятовано підрозділами ДСНС, повідомляє пресслужба відомства у телеграм-каналі.
За даними ДСНС, в Подільському районі влучання сталося в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, де врятовано 13 людей. У Дніпровському районі ліквідовано пожежі двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки площею 50 кв. м, врятовано 17 осіб. Ще одна пожежа на площі 30 кв. м спричинила часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Крім того, горіли дерев’яні будівлі спортивної бази площею 200 кв. м.
"У Дарницькому районі міста займання площею 5 кв.м на території школи. У Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 - евакуйовано", - зазначено в повідомленні.
За іншою адресою пожежа у багатоповерхівці на рівні 5–8 поверхів забрала життя однієї людини, врятовано 14 осіб, серед яких одна дитина, ще одну особу деблоковано з-під завалів.
У Солом’янському районі горів дах та п’ятий поверх житлового будинку, під час гасіння врятовано 20 осіб. У Святошинському районі зафіксовано влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також ліквідовано пожежу у 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.
У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні, а також ліквідовано загоряння будівлі площею 15 кв. м. У Шевченківському районі гасили пожежу на відкритій території.
"В Оболонському районі — влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано", - підводить підсумки ДСНС.