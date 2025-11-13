Інтерфакс-Україна
20:16 13.11.2025

Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило під час поїздки до Лондона зустрілися з радником прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Джонатаном Пауеллом та обговорили з ним мирний процес, посилення тиску на РФ, боротьбу з корупцією в Україні та підготовку до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Ми обговорили шлях до справедливого та всеохоплюючого миру, способи посилення тиску на Росію. Я повідомив про результати міністерської зустрічі G7 у Канаді та подякував Великій Британії за підтримку та лідерство, зокрема в рамках Коаліції бажаючих. Ми обговорили підготовку до зустрічі наших лідерів, президента Зеленського та прем'єр-міністра Стармера, для просування нашого 100-річного партнерства", - написав Сибіга в соцмережі Х в четвер за результатами зустрічі.

Він також повідомив раднику британського прем'єра "про реакцію уряду України на нещодавні розслідування корупції, а також про тверду та принципову позицію президента Зеленського щодо необхідності повної відповідальності".

 

Теги: #війна #британія #корупція

