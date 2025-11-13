Інтерфакс-Україна
Події
19:15 13.11.2025

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

2 хв читати
Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського
Фото: МЗС України

Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка, як і чотири роки тому, всіма способами "топити" особисто українського лідера Володимира Зеленського, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши на важливості єдності народу.

"Я добре памʼятаю 24 лютого 2022 року та перші дні повномасштабної війни. Я був поряд з президентом і бачив як тоді "повскривалися" усі російські консерви. Вони різними шляхами передавали подібні "сигнали" про те, що президенту потрібно піти, втекти, підписати капітуляцію тощо. Серед них були як деякі іноземні діячі, такі як Лукашенко, так і доморощені кремлівські "шістки" — такі, як на картинці", - написав міністр у Facebook.

Він зазначив, що тоді меседж, який передавали "шістки", був приблизно однаковий: або капітуляція, або життя президента та його сімʼї.

"Всім відомо, що сталося тоді. Але те, що зараз з-під колоди повилізали ті самі негідники — це індикатор. Вони не діють самі по собі. Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка, як і чотири роки тому, всіма способами "топити" особисто Зеленського. Включилася вся пропагандистська машина", - заявив Сибіга.

За його словами, для українців це має бути лише сигналом про те, що зараз немає нічого ціннішого за єдність. Глава МЗС додав, що ворог уже багато разів помилявся у своїх планах щодо України.

"Помилиться і цього разу", - написав він.

Також Сибіга знову прокоментував викриття корупційних схем і злодіїв, наголосивши, що "це обовʼязок держави навести лад".

"Про це свідчать і тверді та принципові реакції президента та уряду, конкретні дії з відсторонення підозрюваних і впровадження санкцій, а також реакції наших міжнародних партнерів", - заявив він.

Очільник відомства також додав, що на переговорах у Канаді та Великій Британії цього тижня він сам інформував союзників про кроки влади після викриття корупційної схеми.

"У відповідь чув вдячність за чесну розмову, підтримку та розуміння, що країни відрізняються не тим, чи є в них корупційні скандали, а тим, як на них реагує влада. І запевнення в незмінній підтримці України", - заявив Сибіга.

До допису міністр доєднав фото поста екснардепа Вадима Новінського, у якому той висловився про те, що Зеленський має залишити пост президента.

 

Теги: #позиція #енергоскандал #мзс

