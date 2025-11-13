Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

Пілоти 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України зафіксували черговий злочин російських збройних формувань проти цивільного населення на Харківщині.

"Удар фпв-дроном по цивільних особах, які пересувалися на мотоблоці між населеними пунктами Загризове та Богуславка Харківської області. Люди намагалися евакуюватися з району бойових дій, однак саме в цей момент російські сили навмисно атакували їх дроном. Атака мала навмисний характер і була спрямована на людей, які не становили жодної воєнної загрози. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців та тварина", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в зоні ураження не було будь-яких військових цілей або інфраструктури подвійного призначення.

"Цей епізод — чергове підтвердження того, що російські сили застосовують воєнні методи, несумісні з принципами права, моралі та людяності, перетворюючи окупаційну практику на політику цілеспрямованого терору", - наголосили в бригаді.