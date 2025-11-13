Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Батько та дві дитини постраждали в с. Новосілки (Київська обл.) через вибух зарядного пристрою у квартирі, повідомляє у четвер пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"В селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За повідомленням, двох дітей і батька госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".

ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії.