Інтерфакс-Україна
Події
13:15 13.11.2025

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

1 хв читати
В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів
Фото: Unsplash

В Україні у п’ятницю, 14 листопада, без опадів. У південній частині, на Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці туман, повідомляє Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у п’ятницю без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 листопада найвища температура вдень була 21,7° в 2010р., найнижча вночі -14,1° в 1908р.

В суботу, 15 листопада в Україні без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 12.11.2025
Тепло утримається в Україні найближчими днями, у п'ятницю припиняться дощі

Тепло утримається в Україні найближчими днями, у п'ятницю припиняться дощі

12:33 10.11.2025
Дощі вмиють Україну найближчими днями

Дощі вмиють Україну найближчими днями

13:51 08.11.2025
Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

12:56 07.11.2025
Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

12:51 06.11.2025
Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

12:28 05.11.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

12:51 03.11.2025
Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

12:33 02.11.2025
На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

13:44 30.10.2025
В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

12:42 29.10.2025
Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА