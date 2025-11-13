В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Фото: Unsplash

В Україні у п’ятницю, 14 листопада, без опадів. У південній частині, на Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці туман, повідомляє Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у п’ятницю без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 листопада найвища температура вдень була 21,7° в 2010р., найнижча вночі -14,1° в 1908р.

В суботу, 15 листопада в Україні без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.