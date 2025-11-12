Інтерфакс-Україна
Події
05:28 12.11.2025

У США помер політик Генадій Балашов

1 хв читати

У США помер український політик, прихильник ідеології лібертаріанства та лідер партії "5.10" Генадій Балашов.

"11 листопада 2025 року зупинилося серце Геннадія Балашова - українського підприємця, політика, мислителя-експериментатора. Помер у США, на чужині, у віці 64 років. За словами його дружини, причиною став серцевий напад. Так завершилося життя людини, яка десятиліттями боролася з системою і, можливо, врешті програла їй. Але не капітулювала", - написав експерт в Експертно-апеляційній раді з питань ліцензування Владислав Смірнов у Facebook.

Балашов в 2019 році балотувався на посаду президента України від партії "5.10" як її член.

Голова політичної партії 5.10, прихильник ідеології лібертаріанства, активно пропагував радикальні економічні реформи, зокрема - у податковій сфері. Займався бізнесом, переважно - у сфері нерухомості. Працював начальником управління внутрішньої політики Дніпропетровського міськвиконкому.

У 2025 році Центр протидії дезінформації заблокував два YouTube канали Балашова. За даними Центру, на каналах поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Балашов потрапив до санкційного списку РНБО.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122195139620360733&set=a.122109842582360733

Теги: #смерть #балашов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 11.11.2025
Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

11:31 03.11.2025
Президент асоціації "Укравтопром" Резнік помер на 76-му році життя

Президент асоціації "Укравтопром" Резнік помер на 76-му році життя

11:29 30.10.2025
Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

12:03 25.10.2025
Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

14:47 24.10.2025
Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

15:26 18.01.2019
ЦВК зареєструвала вже 10 кандидатів у президенти України

ЦВК зареєструвала вже 10 кандидатів у президенти України

12:54 15.01.2019
Балашов подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

Балашов подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

12:44 15.01.2019
Балашов подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

Балашов подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

14:18 05.10.2017
Активісти "Національного корпусу" розгромили літній майданчик офісу Балашова в Києві

Активісти "Національного корпусу" розгромили літній майданчик офісу Балашова в Києві

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА