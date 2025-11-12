У США помер політик Генадій Балашов

У США помер український політик, прихильник ідеології лібертаріанства та лідер партії "5.10" Генадій Балашов.

"11 листопада 2025 року зупинилося серце Геннадія Балашова - українського підприємця, політика, мислителя-експериментатора. Помер у США, на чужині, у віці 64 років. За словами його дружини, причиною став серцевий напад. Так завершилося життя людини, яка десятиліттями боролася з системою і, можливо, врешті програла їй. Але не капітулювала", - написав експерт в Експертно-апеляційній раді з питань ліцензування Владислав Смірнов у Facebook.

Балашов в 2019 році балотувався на посаду президента України від партії "5.10" як її член.

Голова політичної партії 5.10, прихильник ідеології лібертаріанства, активно пропагував радикальні економічні реформи, зокрема - у податковій сфері. Займався бізнесом, переважно - у сфері нерухомості. Працював начальником управління внутрішньої політики Дніпропетровського міськвиконкому.

У 2025 році Центр протидії дезінформації заблокував два YouTube канали Балашова. За даними Центру, на каналах поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Балашов потрапив до санкційного списку РНБО.

