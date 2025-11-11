Інтерфакс-Україна
15:05 11.11.2025

Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Росії

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вівторок, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області рф. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі.

За інформацію, зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

Результати влучання уточнюються.

Раніше у вівторок повідомлялось про ураження низки важливих об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованій території, зокрема, про ураження Саратовський НПЗ та феодосійського "Морской нєфтяной термінал". Також, за повідомленням, на ТОТ Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.

Теги: #орськ #генштаб #атака

