13:41 11.11.2025

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Херсоні провів нараду щодо безпеки, визначено, що Сили безпілотних систем ЗСУ мають збільшити спроможності в місті.

"Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові – Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності", - сказав Зеленський у зверненні у вівторок.

Президент наголосив на важливості реалізації спроможності захисту міста.

Крім того, учасники наради "визначили завдання для захисту доріг, логістики". "Урядовці допоможуть", - додав глава держави.

 

