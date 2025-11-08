Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 181 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб