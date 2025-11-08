Інтерфакс-Україна
Події
08:21 08.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 181 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

"Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 08.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

07:51 07.11.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

08:13 06.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

07:02 06.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

08:15 05.11.2025
Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

07:30 04.11.2025
Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

07:10 03.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

08:55 01.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

ОСТАННЄ

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

У Харкові перебої з водопостачанням, у місті діє 101 пункт незламності - мер

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Кременчук знеструмлений внаслідок нічної атаки ворога по енергооб'єктах - мер

Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням

Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко

8 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА