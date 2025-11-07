Об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області пошкоджено внаслідок атаки російських ударних дронів – ОВА

Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав ушкоджень через атаку ударних російських БпЛА, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі увечері п'ятниці.

"Ввечері 7 листопада ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12174