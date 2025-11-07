Інтерфакс-Україна
Події
23:17 07.11.2025

Об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області пошкоджено внаслідок атаки російських ударних дронів – ОВА

1 хв читати

Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав ушкоджень через атаку ударних російських БпЛА, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі увечері п'ятниці.

"Ввечері 7 листопада ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12174

Теги: #наслідки #одеська #атака #бпла

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

UKR.NET- новини з усієї України

