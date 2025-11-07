Інтерфакс-Україна
16:39 07.11.2025

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Україна знайшла альтернативу БпЛА Mavic, буде масове виробництво цієї альтернативи, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Далі "мавіки"…. ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено, буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись у фінансуванні відповідні контракти", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Mavic — компактні квадрокоптерів, що випускаються китайською компанією DJI. 

